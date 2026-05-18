Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısı için Berlin’e giderek ikili ilişkilerde artan temasların oluşturduğu olumlu atmosferi değerlendirecek.

YEŞİM ERASLAN- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması üçüncü toplantısına katılmak üzere bugün Berlin’e gidiyor.

Fidan, görüşmelerde, son dönemde yoğunlaşan üst düzey temasların Türkiye-Almanya ilişkilerinde oluşturduğu yapıcı atmosfer ve güçlenen diyalogdan duyulan memnuniyeti dile getirecek.

Masadaki konulardan biri de Almanya’daki Türk toplumu olacak. Ayrıca savunma sanayisinde yapılacak iş birliği ele alınırken, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu’nun yeniden başlatılması gibi konular da görüşmelerde önemli yer tutacak.

Amerikasız bir Avrupa’nın güvenliğine de dikkat çekecek olan Fidan “Türkiyesiz bir Avrupa güvenliği düşünülemez” vurgusunda bulunacak.

