Kuzey Kore kadın futbol takımı, Asya Şampiyonlar Ligi yarı finali kapsamında Güney Kore’ye giderek sekiz yıl aradan sonra iki ülke arasında ilk spor temasına imza attı. 39 kişilik “Naegohyang Women’s FC” kafilesi Incheon Havalimanı’nda karşılanırken, maçlara yoğun ilgi nedeniyle 7 bin biletin kısa sürede tükendiği bildirildi.

Kuzey Kore kadın futbol takımı, Asya Şampiyonlar Ligi yarı final maçları kapsamında Güney Kore’ye gitti. Böylece Kuzey Kore’nin bir spor takımı, sekiz yıl aradan sonra ilk kez güney komşusunu ziyaret etmiş oldu.

En son benzer bir temas 2018 yılında PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında gerçekleşmişti. “Naegohyang Women’s FC” (Korece’de “Memleketim”) adlı ekip, başkent Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Pyongyang merkezli kulüpten 39 oyuncu ve personel, siyah ceket ve eteklerden oluşan üniformaları ve valizleriyle havalimanında görüntülendi.

Takım, güvenlik tedbirleri altında kordonla çevrili alandan geçerken, onları karşılamak için gelen çok sayıda Güney Koreli sivil toplum temsilcisi “Hoş geldiniz” yazılı pankartlar taşıdı. Kafile, havalimanından polis eskortu eşliğinde otobüsle ayrıldı. Yarı final müsabakası için satışa sunulan 7 bin biletin tamamının yoğun ilgi sebebiyle bir günde tükendiği açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası