arabam.com’un nisan ayı raporuna göre ikinci el araç fiyat endeksi aylık bazda artış gösterse de reel fiyatlarda düşüş yaşandı. Sektör temsilcileri, sıfır araçlardaki yavaşlama ve kampanyaların piyasayı dengede tuttuğunu belirtiyor.

ALİ ÇELİK - Türkiye’nin ilk online ilan platformu arabam.com, nisan ayı ikinci el raporunu yayımladı. İlan verilerine dayanarak hazırlanan rapora göre, mart ayında 901 bin 156 TL olan aylık fiyat endeksi ortalaması nisan ayında 912 bin 45 TL oldu. Ancak enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar baz alındığında, bir önceki aya göre yüzde 2,85 oranında düşüş kaydedildiği ortaya çıktı.

Önder Oğuzhan

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili açıklamasında sıfır araç satışlarındaki yavaşlamaya dikkat çekerek, “İkinci elde geçen yılın aynı dönemine oranla bir düşüş yaşanmadı. Sıfır araçta bütçesine uygun seçenek bulamayanlar ikinci ele yönelmeye devam etti. Öte yandan mayıs ayında döviz kuru ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle araç fiyatlarına zam gelmesi bekleniyordu. Ancak bazı markalar kampanyalara ve kredi desteklerine ağırlık verdi. Buna rağmen tüketici, sıfır araca yönelmekte temkinli davranıyor. Fiyat hassasiyeti devam ederken, sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarındaki hareketliliği de destekledi. İkinci ele olan bu talebe rağmen fiyatların artmaması, piyasanın fiyat açısından oturmaya devam ettiğini ve sağlıklı bir dengeye kavuşmaya doğru ilerlediğini gösteriyor” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası