Araçta sunulan MB.DRIVE sisteminde 10 adede kadar dış kamera, 5 radar sensörü ve 12 ultrasonik sensör yer alıyor. Bu sayede sürücü, alışılmışın dışında bir otopilot deneyimine kavuşuyor. Yeni GLB’nin akıllı süspansiyon sistemi ise Mercedes-Benz S-Serisi’nden geliyor…

ALİ ÇELİK - Mercedes-Benz, otomobil tarihinin 140. yılını özel bir Doğu Ekspresi seferiyle kutladı. Erzurum’dan Erzincan’a uzanan bu sıra dışı yolculuğun sonunda Türkiye pazarına sunulan GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG ve GLB 200+ AMG modelleri tanıtıldı. Markanın dünya çapında en çok satan modeli olan GLC’nin tamamen elektrikli versiyonu, 800 voltluk mimarisi ve son derece hızlı şarj deneyimiyle dikkat çekiyor.

WLTP’ye göre 638 km menzile sahip yeni GLC’de, 2,4 tona kadar frenli çekme kapasitesiyle büyük karavanlar ve tekneler için yeterli güç sunuluyor (489 BG). Öte yandan, Mercedes-Benz’in bugüne kadarki en büyük ekranı olarak karşımıza çıkan kesintisiz 99,3 cm’lik (39,1 inç) MBUX Hyperscreen, sahip olduğu yüksek çözünürlük ve 1.000’den fazla bireysel LED’e sahip yenilikçi matris aydınlatma teknolojisi gibi detaylarla öne çıkıyor.

Şükrü Bekdikhan

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, düzenlenen lansman toplantısında 2026 Nisan ayı itibarıyla 7 bin 483 adetlik satışla premium segmentte lider olduklarını hatırlatarak, “2025’te satışların yüzde 20’sinden fazlasını elektrikli modellerimiz oluşturuyordu. Bu ilginin 2026’da artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 140. yılımızda marka tarihimizin en kapsamlı ürün lansman programını hayata geçiriyoruz ve 40’tan fazla yeni modelle geleceğe güçlü bir adım atıyoruz. GLC de bu dönüşümün önemli temsilcilerinden. Bu modelin geliştirilmesi en başından itibaren kullanıcılardan gelen kapsamlı geri bildirimlerle şekillendi. Tamamen amaca yönelik ve rafine bir araç, kullanıcılarımızın hayran olduğu her şeyi daha da geliştiriyor” dedi.

Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam ise açıklamasında markanın elektrikli dönüşümünü hızlandırdığına dikkat çekerek, “2027’ye kadar 40’tan fazla yeni modelle premium segmentte en geniş ürün gamına ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de elektrikli ürün ailemiz yeni GLC ve GLB ile genişledi. Tamamen elektrikli C-Serisi’ni yılın üçüncü, GLA’yı ise dördüncü çeyrekte satışa sunacağız. 2025’te her 5 araçtan biri elektrikliydi, 2026 sonunda bu oranı 4’te 1’e çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

