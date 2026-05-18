Kurban öncesi denetimler arttı! Fahiş fiyat uygulayana 389 milyon TL ceza
Fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere yönelik denetimlerde, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 389 milyon TL’yi aşkın idari para cezası kesildi.
Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırdı. Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya, iç piyasa dengesini ve adil ticaret düzenini muhafaza etmeye yönelik denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, “Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar ve toptan satış merkezleri Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altında bulunmakta olup, tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir” denildi.
Bu kapsamda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira, ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrasında yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandığı, meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler sonucunda 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676,5 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde toplam 1.258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962,5 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.