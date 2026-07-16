Anadolu Ajansı
Kuyumcu soygununda ilginç ayrıntı! İnternette yaptığı arama ortaya çıktı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah zoruyla altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Zanlının olay öncesinde internette yaptığı arama dikkatlerden kaçmadı.
Özetle DinleKuyumcu soygununda ilginç ayrıntı! İnternette yapt...
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3. Sayfa 2 dk önce
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, altınları tabancayla tehdit ederek çaldıktan sonra polis tarafından yakalandı.
- Şüpheli, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi girdi.
- Alışveriş bahanesiyle bir miktar altını inceledi.
- Altınları eline alan zanlı, iş yeri sahibine tabanca doğrultarak altınlarla birlikte kaçtı.
- Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı saklandığı evde gözaltına aldı.
- Soruşturma kapsamında şüphelinin olay öncesinde internette "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" şeklinde arama yaptığı tespit edildi.
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Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi giren kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, alışveriş yapacakmış gibi davranarak bir miktar altını inceledi.
ALTINLARLA BİRLİKTE KAÇTI
Altınları eline alan zanlı, yanında getirdiği tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları sonucunda zanlı, saklandığı evde gözaltına alındı.
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İNTERNET ARAMA GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular arasında şüphelinin olay öncesinde internet üzerinden "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" şeklinde arama yaptığı da tespit edildi.
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