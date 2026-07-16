Ankara'nın Etimesgut ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah zoruyla altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Zanlının olay öncesinde internette yaptığı arama dikkatlerden kaçmadı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi giren kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, alışveriş yapacakmış gibi davranarak bir miktar altını inceledi.

ALTINLARLA BİRLİKTE KAÇTI

Altınları eline alan zanlı, yanında getirdiği tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları sonucunda zanlı, saklandığı evde gözaltına alındı.

İNTERNET ARAMA GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular arasında şüphelinin olay öncesinde internet üzerinden "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" şeklinde arama yaptığı da tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası