İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde yangın söndürme suyu tesisatındaki borunun patlaması nedeniyle oluşan su birikintisinin tahliye edildiğini, tünelin Asya-Avrupa yönünün yeniden araç trafiğine açıldığını duyurdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde Avrasya Tüneli'nde yaşanan boru patlaması kısa süreli trafik aksamasına neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde yangın söndürme suyu tesisatındaki bir borunun patlaması sonucu tünel içerisinde su birikintisi oluştu.

Yaşanan olayın ardından güvenlik gerekçesiyle Avrasya Tüneli'nin Asya-Avrupa istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle tünelde biriken su kısa sürede tahliye edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin trafiğe kapatılan bölümü yeniden araç geçişine açıldı.

İstanbul Valiliği, tünelde ulaşımın normale döndüğünü bildirdi.

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