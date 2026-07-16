Anadolu Ajansı
Avrasya Tüneli'nde boru patladı! Valilikten yeni açıklama
İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde yangın söndürme suyu tesisatındaki borunun patlaması nedeniyle oluşan su birikintisinin tahliye edildiğini, tünelin Asya-Avrupa yönünün yeniden araç trafiğine açıldığını duyurdu.
Özetle DinleAvrasya Tüneli'nde boru patladı! Valilikten yeni a...
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Gündem 2 dk önce
İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde boru patlaması sonucu oluşan su birikintisi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan tünel, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü.
- Avrasya Tüneli'nde saat 19.30 sıralarında yangın söndürme suyu tesisatındaki bir boru patladı.
- Patlama sonucu tünel içerisinde su birikintisi oluştu.
- Güvenlik gerekçesiyle tünelin Asya-Avrupa istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.
- Bölgeye sevk edilen ekipler, biriken suyu kısa sürede tahliye etti.
- Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünel yeniden araç geçişine açıldı.
- İstanbul Valiliği, tünelde ulaşımın normale döndüğünü bildirdi.
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İstanbul'da akşam saatlerinde Avrasya Tüneli'nde yaşanan boru patlaması kısa süreli trafik aksamasına neden oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde yangın söndürme suyu tesisatındaki bir borunun patlaması sonucu tünel içerisinde su birikintisi oluştu.
Yaşanan olayın ardından güvenlik gerekçesiyle Avrasya Tüneli'nin Asya-Avrupa istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
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ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle tünelde biriken su kısa sürede tahliye edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin trafiğe kapatılan bölümü yeniden araç geçişine açıldı.
İstanbul Valiliği, tünelde ulaşımın normale döndüğünü bildirdi.
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