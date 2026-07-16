Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Mukadderat filmi, etkileyici hikayesi, başarılı oyuncu kadrosu ve doğal çekim mekanlarıyla yeniden gündeme geldi. Filmin hangi ilde çekildiği, oyuncuları ve konusu sinemaseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

2024 yılında vizyona giren ve festival yolculuğunda önemli ödüller kazanan Mukadderat, televizyon yayınının ardından yeniden izleyicilerin ilgisini çekti. Nadim Güç yönetmenliğinde çekilen yapım, Karadeniz atmosferini güçlü hikayesiyle buluştururken, çekim mekanları ve oyuncu kadrosuyla da merak edilen filmler arasında yer alıyor. İşte Mukadderat filmi hakkında merak edilen ayrıntılar...

MUKADDERAT FİLMİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLDİ?

Mukadderat filminin çekimleri, Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirildi. Batı Karadeniz'in doğal dokusunu yansıtan Cide; sahil şeridi, tarihi sokakları ve kırsal alanlarıyla filmin atmosferine önemli katkı sağladı.

Filmin birçok sahnesinde Cide'nin deniz kıyısı, dar sokakları, evleri ve doğal yaşam alanları öne çıkıyor. Karadeniz'in sakin yaşamını perdeye taşıyan mekanlar, hikayenin duygusal yönünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Doğal mekan tercihleri sayesinde film, izleyiciye gerçekçi ve samimi bir atmosfer sunmayı başarıyor.

Mukadderat filmi nerede, hangi şehirde çekildi? Mukadderat filmi oyuncuları

MUKADDERAT FİLMİ OYUNCULARI

Mukadderat filminin başrolünde Nur Sürer yer alıyor. Filmde Sultan karakterine hayat veren oyuncu, performansıyla 2024 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Başrolleri Nur Sürer'in yanı sıra Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Gülçin Kültür, Şerif Erol, Sacide Taşaner, Osman Alkaş, Cem Zeynel Kılıç ve Şirin Sultan Saldamlı da yer alıyor.

MUKADDERAT KONUSU NE?

Mukadderat, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Sultan isimli bir kadının eşini kaybettikten sonra değişen hayatını konu alıyor. Yalnız kalmak istemeyen Sultan'ın yeniden evlenme kararı, çocukları ve yaşadığı çevre tarafından beklenmedik tepkilerle karşılanıyor.

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