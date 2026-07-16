Beyaz Saray'dan gelen açıklamada "İran ile görüşmeler durmuş değil, anlaşma yapmak istiyorlar. Son saldırılar İran'ın mutabakat zaptını ihlal etmesinden kaynaklanıyor" ifadelerine yer verildi.

ABD ile İran arasında barış haberlerinin gelmesi beklenirken karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları şiddetlendi.

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırılarda Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemileri tehdit etmek amacıyla İran’ın kullandığı iddia edilen askeri kapasitenin hedef alındığını açıkladı.

ABD’nin saldırıları, Başkan Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koymasının ardından yoğunlaştı. Tahran yönetimi ise ablukanın sürmesi halinde Hürmüz Boğazı dışındaki bölgesel enerji güzergahlarının da kapatılabileceği tehdidinde bulundu.

İran’ın saldırılarında çarşamba günü Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt yeniden hedef alındı. Karşılıklı saldırılar, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için sağlanan geçici ateşkesi fiilen işlemez hale getirdi.

ABD faturayı yine Tahran'a kesti: Görüşmeler durmadı ama ihlali onlar yaptı

BEYAZ SARAY: GÖRÜŞMELER DURMADI

Beyaz Saray'dan gelen yeni açıklama ise barış masasının tamamen kalkmadığı sinyalini verdi. Açıklamada, "İran ile görüşmeler durmuş değil, anlaşma yapmak istiyorlar. Son saldırılar İran'ın mutabakat zaptını ihlal etmesinden kaynaklanıyor" ifadeleri yer aldı.

ABD faturayı yine Tahran'a kesti: Görüşmeler durmadı ama ihlali onlar yaptı

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi.

Pensilvanya’da düzenlenecek savunma zirvesi öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump’a, İran’a köprülerin hedef alınmasından önce süre verilip verilmeyeceği soruldu.

ABD faturayı yine Tahran'a kesti: Görüşmeler durmadı ama ihlali onlar yaptı

Donald Trump, “Süre vermeyi sevmiyorum. Ancak onlar durumu büyük ölçüde biliyor. Ne olacağını biliyorlar. Uslu dursalar iyi olur” dedi. ABD Başkanı ayrıca İran'ın anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü.

Trump salı günü yaptığı açıklamada, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere yeniden başlamaması halinde gelecek haftadan itibaren ülkenin enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini söylemişti.

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