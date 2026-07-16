YÖK Başkanı Erol Özvar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için uygulanan özel öğrencilik hakkının 2026-2027 akademik yılında da devam edeceğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat depremlerinden etkilenen üniversite öğrencilerine yönelik destek uygulamasını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için hayata geçirilen özel öğrencilik hakkının 2026-2027 akademik yılında da sürdürüleceğini açıkladı.

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özvar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatarak 2026-2027 akademik yılında da sürdürüyoruz."

Öğrencilerin eğitim hayatlarında herhangi bir aksama yaşamaması için desteklerin devam edeceğini vurgulayan Özvar, "Öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yanlarında olmaya; yükseköğretime erişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kararla birlikte depremden etkilenen dört ildeki üniversite öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da özel öğrencilik imkanından yararlanabilecek.

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