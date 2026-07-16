Dünya Kupası final maçı tarih ve saati merak ediliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final karşılaşması için geri sayım başladı. Turnuvanın iki formda ekibi İspanya ile Arjantin kupa için kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, futbolseverler final maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final eşleşmesi netleşti. Yarı finalde Fransa'yı eleyen İspanya ile İngiltere karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle finale yükselen Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda kupayı kaldırmak için karşı karşıya gelecek. İşte İspanya-Arjantin finaline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu (New York New Jersey Stadium), turnuvanın şampiyonunu belirleyecek dev mücadeleye ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası final maçı ne zaman saat kaçta? İspanya-Arjantin maçına geri sayım!

İspanya, yarı finalde Fransa'yı mağlup ederek adını finale yazdırırken, son dünya şampiyonu Arjantin ise İngiltere karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-1 kazanarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselmeyi başardı. Böylece futbolseverleri Avrupa ile Güney Amerika'nın iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek dev bir final bekliyor.

Dünya Kupası final maçı ne zaman saat kaçta? İspanya-Arjantin maçına geri sayım!

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesi, 19 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Türkiye'de karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Son şampiyon Arjantin, turnuvada oynadığı tüm maçları kazanarak finale gelirken kupasını korumayı hedefliyor.

Dünya Kupası final maçı ne zaman saat kaçta? İspanya-Arjantin maçına geri sayım!

İspanya ise organizasyon boyunca sergilediği etkili futbol ve savunma performansıyla dikkat çekiyor. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile genç yıldız Lamine Yamal'ın ön plana çıktığı İspanya arasındaki mücadele, turnuvanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor.

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