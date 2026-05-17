Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen, TGRT Haber'de CHP'li Umut Akdoğan ve gazeteci İsmail Saymaz'a sert sözlerle yüklendi. Adnan Keskin ve Eşref Erdem'in kendisine tepki gösterdiği iddialarını yalanlayan Sevigen, amacının koltuk kapmak değil, partiyi yolsuzluklardan kurtarmak olduğunu söyledi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile belediye başkanlarının istifalarıyla sarsılan CHP’de gelinen nokta partiye uzun yıllar emek veren Mehmet Sevigen’i küplere bindirmişti.

Sevigen, "Birisi “Genel Başkan’a para verdim” diyor ve Genel Başkan bunu ben almadım demiyor. Çıkıyor başkalarını suçluyor. Üç-dört tanesi zengin olsun diye mi kurduk bu partiyi biz? İki tane belediye başkanı para pul bulsun diye mi? Sizin özel yaşamınıza kimse karışmaz. Ama bir görev yürütüyorsanız ve özellikle CHP gibi bir partinin yönetimindeyseniz oturduğunuz, kalktığınız, tüm hareketlere dikkat edeceksiniz" ifadeleriyle canlı yayında isyan etmişti.

CHPyi şaibeye boğdular diyen Mehmet Sevigen, gelen tepkilere cevap verdi

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ARADILAR"

Sevigen, CHP'nin eski yöneticileri Adnan Keskin ve Eşref Erdem’e yönelik yaptığı "Partinize sahip çıkın" çağrısının ardından başlayan polemiklere TGRT Haber’de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında cevap verdi.

Konuşmasının ardından çok sayıda destek telefonu aldığını söyleyen Sevigen, "Türkiye'nin her yerinden, Diyarbakır'dan İzmir'e kadar dışlanmış hisseden partililerden yüzde 90 oranında destek telefonu aldım. Ben sadece partimi kurtarmak için bir yakarış yaptım!" dedi.

Adnan Keskin ve Eşref Erdem’in kendisiyle ilgili “Adımızı karıştırma” yönünde açıklama yaptığı iddialarına da değinen Sevigen "Parti büyüğüm benim için çok önemlidir. İkisi de önemlidir. Yani o iki ismini saydığınız bir tanesi adımı kullanma diye bana da söyledi. Ama Adnan abi de öyle bir şey yok. 'Onlarla görüştüm' diyen arkadaşın yalan söylediğini perşembe günü uzun uzun konuşacağız. " dedi.

UMUT AKDOĞAN’A SERT GÖNDERME

Sevigen, kendisini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Umut Akdoğan'a yönelik de sert uyarılarda bulundu:

"Umut kardeşime tavsiye ediyorum; bu işlere fazla girmesin. Amerikan Büyükelçiliği'ne fazla gitmesin. Ankara’da belediye başkanı olma hayali var, adını kirletmesin."

İSMAİL SAYMAZ VE HALK TV ELEŞTİRİSİ

Gazeteci İsmail Saymaz’ın eleştirilerine de değinen Sevigen şunları söyledi:

"İsmail Saymaz eleştiriyor beni. Ben dedim ki İsmail'i severim. İsmail, ya Halk TV'den bu kadar gariban, bu kadar fakir atıldı. İşçi arkadaşlarının atıldı. Halk TV'den dışlandılar. Ekmek parası bulamıyorlar. Başka yerde iş bulamıyorlar. Baskı yapıyorlar yöneticilerin. Niye sen bu arkadaşlarına sahip çıkmıyorsun? Tek bir kelime söylemiyorsun sabahları Halk TV'de. Bu arkadaşların isimlerini niye geçirmiyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Tanju Özcan'ın bende tweeti var. Beni davet ettiğine dair tweeti var. Niye yalan söylüyorsun?"

"PARTİMİ KURTARMAK İSTİYORUM"

Hakkında çıkan iddialara da açıklık getiren Sevigen, "Ben Umut olmak ya da Özgür Bey’i bitirmek istemiyorum. Ben partimi yolsuzluklardan, uğursuzluklardan ve hırsızlıklardan kurtarmak istiyorum" dedi.

