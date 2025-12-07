Tranzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi 2 golle geçtikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Tekke, "Yarın bir mağlubiyette farklı şey olmasın. Bu çocuklar desteği hak ediyor" sözleriyle taraftara mesaj verdi. Galatasaray'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta yaşanan penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Fatih Tekke, "Ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor" dedi.

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek ikinciliğe yükselen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN KAVGADAN KAÇMADIK"

Galibiyetin önemine vurgu yapan Tekke, "Bugün kavgadan kaçmadık. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

"ONUACHU’YU DEFANSA ÇEKMEK ZORUNDA KALDIK"

Golcü Onuachu’yu maçın son anlarında stopere çekmesiyle ilgili konuşan Fatih Tekke, "Göztepe’nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu’yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." dedi.

"BU ÇOCUKLAR DESTEĞİ HAK EDİYOR"

Takımının alkışı hak ettiğini belirten Tekke, "Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar, benim oyuncularım... Onlarla gurur duyuyorum. Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. Bu çocuklar alkıştan başka bir şey hak etmiyor. Eksiklerimiz var ama o da zamanla alakalı. Yarın bir mağlubiyette farklı şey olmasın. Bu çocuklar desteği hak ediyor." şeklinde konuştu.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONU

Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği maçtaki penaltı pozisyonuna ilişkin konuşan Tekke, "Ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor." yorumunu yaptı.

