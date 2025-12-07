Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 2 golle geçen Trabzonspor'da oyuncular Ozan Tufan ve Ernest Muçi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu futbolcular Ozan Tufan ve Ernest Muçi, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"HEPİMİZ CAN HAVLİYLE GİTTİK"

Karşılaşmanın 67. dakikasında kalelerinde yaşanan karambolde iki kez topu çizgiden çıkarmayı başaran Ozan Tufan, "O pozisyon aklıma geldikçe yüreğim ağzıma geliyor. Hepimiz can havliyle gittik." dedi.

10 kişi kaldıktan sonra takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirten Tufan, "10 kişi kaldığımızda da çok iyi mücadele ettik. Onuachu’nun defansa gelip yardım etmesi ve diğer takım arkadaşlarımızın bunu görüp katkı vermesi bizi mutlu etti. Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum."

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Maçta galibiyet gollerini atan Ernest Muçi ise "İşlerin benim adıma iyi gitmesi beni çok mutlu ediyor tabii ki. Bu da beni daha fazla, daha sıkı çalışmaya itiyor. Bu tür dönemler insana her zaman daha büyük ve daha önemli şeylerin hayalini kurdurur. Takımımla gurur duyuyorum. Belki de sezonun en zor deplasmanına çıktık. Büyük bir 3 puan kazandık." diye konuştu.

