Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Göztepe maçında da fileleri havalandırdı ve son 3 maçta dördüncü golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor'da Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi, bir kez daha sahne alarak iyi performansını sürdürdü.

İZMİR'DE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın 46. dakikasında sahneye çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bordo mavilileri zorlu Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi.

DÖRDÜNCÜ GOL GÖZTEPE'YE

Bordo mavili takımın Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, bu sezon dördüncü golünü Göztepe'ye attı.

Geçen hafta RAMS Başakşehir ile yapılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Muçi, TÜMOSAN Konyaspor maçında da boş geçmemişti.

Ernest Muçi

SON 3 MAÇTA 4 GOL

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 3 maçta dört kez ağları havalandırarak takımının başarısında büyük rol oynadı.

Arnavut yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

