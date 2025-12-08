İspanya LaLiga'nin 16. haftasında Arda Güler'in forma giydiği mücadelede Real Madrid, konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü.

LaLiga'nın 16. hafta mücadelesinde Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.

Bernabeu'de oynanan mücadeleyi konuk Celta, 2-0'lık skorla kazandı. Celta'ya galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. dakikalarda Williot Swedberg kaydetti.

MILITAO SAKATLANDI

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Eder Militao, müsabakanın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

GARCIA VE CARRERAS KIZARDI

Real Madrid'de 63 ve 64. dakikalarda arka arkaya iki sarı kart gören Francisco Garcia ve 90+5. dakikada Alvaro Carreras, kırmızı kartla ihraç edildi.

Real Madrid - Celta Vigo

REAL 4 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Bu skorla ligde 36 puanda kalan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

ARDA BİRÇOK KEZ GOLE YAKLAŞTI

Müsabakanın 16. dakikasında sağ çaprazdan çalımla ceza sahası içine giren Arda Güler, vuruşunu yaptı ancak kaleci Radu ayaklarıyla kurtardı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında bu kez uzaklardan kaleyi yoklayan milli futbolcu, yine Celta Vigo file bekçisi Andrei Radu'ya takıldı.

Maçta bir kez daha gole yaklaşan Arda Güler, 38. dakikada Kylian Mbappe'nin pasında düşerken vuruşunu yaptı, top az farkla dışarıya çıktı.

Real Madrid - Celta Vigo

ANNE VE BABASI TRİBÜNDEYDİ

Arda Güler'in annesi Serap Güler ve babası Ümit Güler, Real Madrid-Celta Vigo karşılaşmasını tribünden takip etti.

