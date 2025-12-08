İtalya Serie A'nın 14. haftasında Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, deplasmanda Napoli'ye 2-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus'u konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Ozan Tufan maça damga vuran anı anlattı: Can havliyle gittik

KENAN'DAN BEŞİNCİ GOL

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 78. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti. Juventus'un tek golünü ise 59. dakikada milli oyuncumuz Kenan Yıldız kaydetti.

Bu sezon ligdeki beşinci golünü atan Kenan, ilk 11'de başladığı mücadelede 76 dakika süre aldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Japon taraftarlardan Türk hocaya müthiş veda: Özel koreografi yaptılar

NAPOLİ ZİRVEYE YÜKSELDİ

Napoli, art arda üçüncü galibiyetini alarak 31 puan ve maç fazlasıyla Inter'in bir puan önünde liderliğe yükseldi. Ligde 5 maç sonra mağlup olan Juventus ise 23 puanla 7. sırada kaldı.

Juventus, Serie A'nın bir sonraki haftasında Bologna deplasmanında mücadele edecek. Napoli ise Udinese deplasmanına gidecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası