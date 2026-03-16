İran’dan hem sahada hem masada sert çıkış geldi. Albay Zülfikari, ABD’nin "Destansı Öfke" planını "Destansı Korku" olarak nitelerken, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan topraklarına yönelik saldırı tehdidi sürdüğü müddetçe geri adım atmayacaklarını duyurdu.

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş dünyayı diken üstünden tutarken Tahran’dan Washington’a sert bir "sahaya gel" çağrısı geldi.

İran askeri sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemeyeceğini söyledi ve "Savaşın sonucu sizin ve kuvvetlerinizin yaklaşmaya cesaret edemediğiniz, ancak tweetlerinizde bahsedebildiğiniz o sahada belirlenir" ifadesini kullandı.

Zülfikari ayrıca, ABD'nin İran'a saldırılar için verdiği isimle de dalga geçerek, "Bu savaşı 'Destansı Öfke' yerine 'Destansı Korku' olarak adlandırmak daha iyi olur." değerlendirmesini yaptı.

İran'dan Trump'a cevap geldi: "Destansı öfke" değil "destansı korku"

PEZEŞKİYAN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Diplomasi kanadında ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fransa lideri Macron’a "Zorbalara teslim olmayacağız" mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını belirterek, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne korumasız olarak katılması dikkat çekmişti

"İRAN ZORBALARA TESLİM OLMAYACAK"

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki ABD üslerinin komşularımızla ilişkilerimizi bozma amacıyla İran'a karşı kullanılmasına son verilmelidir.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları görmezden gelinerek bölgede barış ve istikrar sağlanamaz. İran zorbalara teslim olmayacak."

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uluslararası toplumun ABD ve İsrail saldırılarını kınamasını ve “saldırganları uluslararası hukuka saygı duymaya ikna etmesini” beklediklerini vurgulayarak “Doğru olmayan bilgilere dayanarak ve bir ülkeyi ele geçirmek amacıyla savaş başlatmak, 21. yüzyılda Orta Çağ'dan kalma bir eylemdir" dedi.

İran'dan Trump'a cevap geldi: "Destansı öfke" değil "destansı korku"

TRUMP: MACRON'LA GÖRÜŞMEMİZ İYİ GEÇTİ

Gelişmelerin odağındaki bir diğer isim olan Donald Trump ise müttefiklerine yönelik sitem dolu açıklamalar yaptı.

Macron ile görüşmesinin olumlu geçtiğini ancak Hürmüz’de destek beklediğini belirten Trump, özellikle İngiltere’nin gemi gönderme konusundaki isteksizliğine öfkelendiğini dile getirdi. NATO hatırlatması yapan Trump, müttefiklerini sürece "şevkle" katılmaya çağırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası