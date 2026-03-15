Aydın’ın en görkemli ama en sahipsiz kalmış yerleşimlerinden biri olan ve definecilerin hedefi haline gelen 2 bin 300 yıllık Amyzon Antik Kenti, kazı başkanlığının kurulamaması nedeniyle yıllardır Aydın'ın "öksüz" antik kenti olarak gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Aydın'ın tarihi zenginliklerinden biri olan Amyzon Antik Kenti, hem arkeolojik değeri hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekmesine rağmen kentte uzun yıllardır kapsamlı bir kazı çalışması yapılmadı. Bu kapsamda 2021 yılında kazı çalışmalarının başlatılacağı duyurulmuştu. Bölgede yaklaşık 80 yıl aradan sonra resmi nitelikteki ilk kazının yapılması için yapılan çalışmada, kazı başkanlığının kurulmaması nedeniyle süreç ilerleyemedi. Yıllarca definecilerin hedefi haline gelen Amyzon Antik Kenti'nde çok sayıda kaçak kazı yapılırken, kentin bazı bölümleri ise tahrip edildi.

Öte yandan 1940'lı yıllarda Amyzon'da bir yabancının kazı yaptığı, çevre köylerden işçilerin de bu çalışmalara katıldığı ve çok sayıda kitabeli taşın ortaya çıkarılarak çalındığı da yöre halkı arasında konuşuluyor.

80 yıldır el değmedi, defineciler talan etti: Aydın’ın öksüz kenti Amyzon kurtarılmayı bekliyor!

"ÖKSÜZ" KALAN ANTİK KENT

Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki isodomik bloklarla inşa edilen görkemli sur duvarları ile dikkat çeken antik kentte, birbirine paralel şekilde sıralanan kemerli çatıya sahip yer altı odaları da bulunuyor. Bu yapıların antik dönemde ambar ya da depo olarak kullanıldığı tahmin edilirken, tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Amyzon, doğa yürüyüşü yapanların ve tarih meraklılarının da uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

Aydın'ın "öksüz" kalan antik kentlerinden biri olarak gösterilen Amyzon'un, yapılacak arkeolojik çalışmalarla Anadolu tarihine ışık tutabilecek önemli işaretler barındırdığı değerlendirilirken, Amyzon gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor.

