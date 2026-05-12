Verimli tarım alanlarının korunmasına yönelik sıkı tedbirler uygulandığını belirten Tarım Bakanı Yumaklı, “73 ilde 9,5 milyon hektar büyüklüğünde saha “Büyük Ova Koruma Alanı ilan edildi” dedi. Yumaklı, 468 ova koruma alanını 500’e çıkaracaklarını bildirdi.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, verimli tarım alanlarının korunmasına yönelik sıkı tedbirler uygulandığını söyledi. Muhalefet milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Yumaklı, tarım arazilerinin plansız kullanımına ve amaç dışı yapılaşmaya karşı denetimlerin sürdüğünü belirterek, “Birinci derece önemli tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi için gerekli koruma adımları uygulanıyor. Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme ve amaç dışı kullanım riski bulunan alanlar kanun kapsamında korunuyor” dedi.

İzinsiz yapılaşmaya geçit yok! 9,5 milyon hektarlık alan koruma altında

468 BÜYÜK OVA KORUMA ALTINDA

Tarım alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Yumaklı, “Bu kapsamda 73 ilde 468 adet olmak üzere toplamda 9,5 milyon hektar büyüklüğünde alan Büyük Ova Koruma Alanı ilan edildi. Büyük Ova Koruma Alanı sayısının 500’e çıkarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir şekilde plansız veya izinsiz yapılaşmaya izin verilmiyor. İzinsiz yapılan işlemler hakkında idari yaptırımlar uygulanıyor” diye konuştu.

BÖLÜNME, HİSSELENDİRME VE PAY DEVRİ BAKANLIK İZNİNE TABİ

Tarım arazilerinin miras nedeniyle küçülmesini önlemek amacıyla yürürlüğe giren düzenlemelere dikkat çeken Yumaklı, “2014 yılındaki Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte tarım arazilerinin ekonomik olarak işletilemeyecek ölçüde bölünmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekonomik bütünlük oluşturmayan ve ekonomik büyüklüğün altında kalanların, hisselendirme yapılmaksızın farklı zamanlarda mirasçılardan birine veya üçüncü kişilere devrine izin veriliyor. Miras intikallerinde ise ekonomik bütünlük oluşturan tarım arazileri birlikte değerlendiriliyor. Sulu ve kuru tarım arazilerinde 10 dekar, dikili tarım arazilerinde 5 dekar, örtü altı tarım arazilerinde ise 1 dekarlık alanlar ekonomik bütünlük kapsamında ele alınıyor. Düzenlemelerin temel hedefi üretim gücünü korumak. Tarım arazilerinin küçük parçalara ayrılması hem verimliliği düşürüyor hem de ekonomik işletmeciliği zorlaştırıyor. Yapılan düzenlemelerle miras yoluyla bölünmenin ve küçülmenin önüne geçilmesi amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

