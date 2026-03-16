Uluslararası Af Örgütü, İran’ın Minab kentinde kız ilkokuluna düzenlenen ve çoğu çocuk 185 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yayımladığı raporda, sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Kurum, ABD’den yürütülen soruşturmanın şeffaf ve kapsamlı şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü, İran'ın Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen ve 100’den fazla çocuğun ölümüne neden olan saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, yapılan ayrıntılı soruşturma, ABD'nin sivillere zarar verilmesini önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri almayarak uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ortaya koydu.

Saldırıyı planlayanların ve gerçekleştirenlerin hesap vermesi gerektiğine dikkat çekilerek, ABD makamlarından yürütülen soruşturmanın şeffaf, kapsamlı olması ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.

Okul binasının doğrudan hedef alınması, ABD güçlerinin eski istihbaratı temel almış olabileceği ve hedefin gerçekten askeri bir hedef olduğunu doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmemiş olabileceğine dikkat çekildi.

İran devlet medyasında yayımlanan mühimmat kalıntıları, saldırıda büyük olasılıkla ABD yapımı bir Tomahawk füzesi kullanıldığını ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk, Politika ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarla dolu sınıfları bulunan bir okula yönelik bu korkunç saldırı, sivillerin bu silahlı çatışmada ödediği felaket boyutundaki ve tamamen öngörülebilir bedelin sarsıcı bir örneğidir. Okullar çocuklar için güvenli ve öğrenme alanları olmalıdır. Bunun yerine Minab'daki bu okul toplu bir katliamın yaşandığı yer haline geldi. ABD makamları bunun bir okul olduğunu bilebilir ve bilmeliydi. Okul gibi korunan bir sivil hedefe saldırmak uluslararası insancıl hukuk kapsamında kesin olarak yasaktır."

Guevara-Rosas, ABD'nin söz konusu okulun İran Devrim Muhafızları Ordusu yerleşkesine bitişik olduğunu bildiği halde, saldırıyı sivillerin bulunmadığı gece saatlerinde düzenleme veya sivillere etkili bir ön uyarı yapma gibi mümkün önlemleri almadan gerçekleştirmişse, bunun savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Bu durumun uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini oluşturduğunu vurgulayan Guevara-Rosas, "Eğer saldırıyı düzenleyenler binanın bir okul olduğunu tespit edememiş ve yine de saldırıyı gerçekleştirmişse bu saldırının planlanmasında ağır bir ihmal olduğunu ve ABD ordusunun istihbaratında ciddi bir başarısızlık bulunduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.

İran makamlarına askeri hedeflerin yakınındaki sivilleri mümkün olduğu ölçüde bölgeden uzaklaştırması çağrısı yapan Guevara-Rosas, bağımsız gözlemcilerin ülkeye girişine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

OLAY

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası