Japon taraftarlardan Türk hocaya müthiş veda: Özel koreografi yaptılar
Japonya 1. Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroşima kulübünün taraftarları, Michael Skibbe ve yardımcısı Serhat Umar'a Alman ve Türk bayraklı koreografi ile veda etti.
Japonya Ligi'nde sezonu dördüncü sırada tamamlayan Sanfrecce Hiroşima'da taraftarlar, Alman Teknik Direktör Michael Skibbe ve Türk yardımcısı Serhat Umar ile vedalaştı.
ALMAN VE TÜRK BAYRAKLI VEDA
Hiroshima kulübünün taraftarları, Michael Skibbe ve yardımcısı Serhat Umar'a Alman ve Türk bayraklı koreografi ile veda etti.
4 YIL SONRA AYRLIK
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe ve 42 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar, 2021 yılında takımın başına gelmişti.
Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.
