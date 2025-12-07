Japonya 1. Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroşima kulübünün taraftarları, Michael Skibbe ve yardımcısı Serhat Umar'a Alman ve Türk bayraklı koreografi ile veda etti.

Japonya Ligi'nde sezonu dördüncü sırada tamamlayan Sanfrecce Hiroşima'da taraftarlar, Alman Teknik Direktör Michael Skibbe ve Türk yardımcısı Serhat Umar ile vedalaştı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa etti

ALMAN VE TÜRK BAYRAKLI VEDA

Hiroshima kulübünün taraftarları, Michael Skibbe ve yardımcısı Serhat Umar'a Alman ve Türk bayraklı koreografi ile veda etti.

4 YIL SONRA AYRLIK

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe ve 42 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar, 2021 yılında takımın başına gelmişti.

Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası