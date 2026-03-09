Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından verdiği bir röportajda Galatasaray Spor Kulübüne, kulüp başkanına ve teknik direktöre hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki göstermişti.

HAKARET ETMİŞTİ

Tansiyonun yükseldiği maç sonrasında bir kişi, bir kanala verdiği röportajda Galatasaray Spor Kulübüne, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a hakaretlerde bulunmuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Ekipler, adresini tespit ettikleri İ.D'yi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçundan gözaltına aldı. İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GALATASARAY 1 GOLLE KAZANDI

Trendyol Süper Lig'in 25. Haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım Victor Osimhen'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş, 20 maç sonra gol sevinci yaşayamamış, bu sezon sadece Corendon Alanyaspor ve Göztepe maçlarında gol atamamıştı.

VAR ODASI GÖRÜNTÜLERİNİ İSTEDİ

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarını talep etmişti.

