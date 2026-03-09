Konya’da kardeşine “şişko” denilerek lakap takıldığını öne süren bir kişi, ortaokula gelerek öğretmen ve öğrencilere hakaret etti. Şahsın, olayla ilgisi olmadığı iddia edilen 13 ve 14 yaşındaki iki kardeşi darbettiği öne sürüldü.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan olay tepkilere neden oldu. İddiaya göre okula gelen bir kişi, kardeşiyle ilgili yaşandığını öne sürdüğü bir olay nedeniyle öğretmen ve öğrencilere hakaret ve tehditlerde bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş öğrenciyi darbetti.

Kardeşiyle alay edildiğini söyledi, okulu birbirine kattı! Öğrencileri darp ettiği anlar kamerada

“ŞİŞKO” DİYE ALAY EDİLDİĞİ İDDİASI

Olay, Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre sporcu olduğu öğrenilen bir kişi, kardeşinin okulda bazı öğrenciler tarafından “şişko” denilerek alay edildiğini öğrendi. Bunun üzerine okula gelen şahıs, okul bahçesinde öğrencilerle tartışmaya başladı.

ÖĞRETMENLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

Okul içerisinde yaşanan gerginlik kısa sürede büyüdü. İddiaya göre şahıs, öğretmenlere de hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş öğrenciye fiziki müdahalede bulundu.

Kardeşiyle alay edildiğini söyledi, okulu birbirine kattı! Öğrencileri darp ettiği anlar kamerada

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ

Yaşanan darp anları okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın öğrencilerle tartıştığı ve ardından iki öğrenciye fiziki müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası