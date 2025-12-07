İtalya Serie A'nın 14. haftasında Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Semih Kılıçsoy'ın takımı Cagliari'ye 1-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Cagliari'ye 1-0 kaybetti.

Unipol Domus Stadı'ndaki karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

ZEKİ ÇELİK KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın 52. dakikasında milli oyuncu Zekin Çelik, gole giden rakip oyuncuyu düşürmesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GALİBİYET TEK GOLLE GELDİ

Roma'nın 10 kişi devam ettiği karşılaşmada ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Gianluca Gaetano'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayırıldı.

SEMİH UZATMALARDA GİRDİ

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 14'e çıkarırken üst üste 2. kez yenilen Roma ise 27 puanda kaldı.

