2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile hayatını birleştiren oyuncu Ebru Şahin, eşi hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'ın bazı konularda oldukça temkinli ve evhamlı olduğunu belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray yıldız ismin transferini duyurdu

"KAPI, PENCERE NE VARSA KONTROL EDİYOR"

Cedi'nin gece saatlerinde kapı ve pencereleri sürekli kontrol ettiğini söyleyen Ebru Şahin, "Çok da eşimi şey yapmayayım burada ama... Yani biraz fazla ürkek diyeyim. Her akşam yatarken. Bazen kendinden bile ürküyor. Neredeyse bütün çekmeceleri kilitleyecek. Ben de ona 'Aşkım ben buradayım, korkma' diyerek teselli ediyorum" diye konuştu.

Ebru Şahin - Cedi Osman

ESPRİLİ PAYLAŞIM

Açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından eşiyle esprili bir video paylaşan Ebru Şahin, Cedi Osman'a "Aşkım kapıları kilitledin mi?" diye seslendi. Cedi de eşine "Camlar, kapılar hepsi kilitli. Güvendeyiz bu akşam" cevabını verdi.

"MASKÜLENİTENİN KİTABI YENİDEN YAZILIYOR"

Şahin, ayrıca paylaşımına, "Düz adam sami olan ben, eğlence programında evimin salonunda konuşur bir samimiyette beyime 'tedbirli' değil de aramızdaki espri dolayısıyla 'ürkek' dediğim için toksik maskülenitenin kitabı yeniden yazılıyor şu an. Ay daha neler konuştuk tatlı tatlı... Uyarı mı koyulsaydı has erkekler izlemesin incinirler diye. Bir de ben geldim yanındayım, merak etmeyin" notunu düştü.

