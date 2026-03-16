Galatasaray MCT Technic, EuroLeague takımlarından Dubai Basketbol'da forma giyen ABDli gard Boogie Ellis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1,90 metre boyundaki Ellis, skor üretme becerisi, oyun temposunu yönlendirebilmesi ve çok yönlü oyun kurucu özellikleriyle takımımıza güç katacak. NBA organizasyonlarında ve Avrupa basketbolunda edindiği tecrübeyle dikkat çeken Amerikalı oyuncu Boogie Ellis’e başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.

Boogie Ellis

BOOGİE ELLİS KİMDİR?

12 Aralık 2000 doğumlu, 1,90 metre boyunda olan Boogie Ellis, guard pozisyonunda görev yapan Amerikalı bir oyuncudur. ABD’nin San Diego şehrinde dünyaya gelen Ellis, basketbol kariyerine lise yıllarında Mission Bay High School’da başladı ve genç yaşta gösterdiği performansla ülke çapında dikkat çeken bir oyuncu hâline geldi.

NCAA Kariyeri – Skorer Guard Profili

Üniversite basketbolu kariyerine Memphis Üniversitesi’nde başlayan Ellis, burada geçirdiği iki sezonun ardından USC (University of Southern California) kadrosuna katıldı.

USC’de geçirdiği yıllarda takımının en önemli skor opsiyonlarından biri hâline gelen Ellis, özellikle 2022–2023 sezonunda 17.8 sayı, 3.7 ribaunt ve 3.1 asist ortalamalarıyla oynayarak konferansın en dikkat çeken guardlarından biri oldu. Aynı sezon gösterdiği performans sayesinde All-Pac-12 First Team’e seçildi.

Son sezonunda da çift haneli skor ortalamasını sürdüren Ellis, dış şut yüzdesi ve oyun liderliği ile NCAA kariyerini konferansın öne çıkan guardlarından biri olarak tamamladı.

NBA ve G-League Deneyimi

Üniversite kariyerinin ardından NBA organizasyonlarının radarına giren Ellis, Sacramento Kings ve Phoenix Suns organizasyonlarıyla NBA Summer League deneyimi yaşadı. Profesyonel kariyerinde NBA G League’de Stockton Kings ve Indiana Mad Ants formaları giyen Ellis, bu süreçte skor üretimi ve oyun kurma becerileriyle dikkat çekti.

Avrupa Kariyeri

Avrupa kariyerine ise 2025/26 sezonuna Almanya’nın köklü kulüplerinden ALBA Berlin ile başlayan Ellis, burada hem ligde hem de Basketball Champions League’de forma giydi. Gösterdiği etkili performansın ardından ekim ayında EuroLeague ekiplerinden BC Dubai’ye transfer olan Amerikalı guard, EuroLeague ve ABA League mücadelelerinde skor katkısı, dış şut tehdidi ve enerjik oyun yapısıyla takımına önemli katkılar verdi. Dubai BC forması ile oynadığı EuroLeague karşılaşmalarında 10.4 sayı, 2.0 ribaunt, 1.2 asist, 0.6 top çalma ortalamaları ile sahada yer aldı.

