İlk vahyin indirildiği 621 metre yükseklikteki mağaraya tırmanan hacı adayları, Peygamber Efendimizin ayak bastığı mekâna girerek oradaki manevi iklimi teneffüs ediyor.

Hac görevini yerine getirmek için mübarek beldeye gelenler, vakitlerinin büyük bir kısmını Kâbe-i Muazzama’da ibadet edip dua ederek geçirirken, fırsat bulunca da peygamber efendimize ilk vahyin indirildiği Hira Mağarası‘nı ziyaret etmenin heyecanını yaşıyorlar. Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası, Kâbe’nin yaklaşık 5 kilometre uzağında ve 621 metre yükseklikte bulunuyor.

Hira'ya akın... Nur Dağı’nda hasret kavuşması

Termometrelerin öğle 40 santigrat dereceye kadar çıktığı Mekke’de hacı adayları ziyaret için genellikle gecenin geç saatleri ile sabahın ilk ışıklarını tercih ediyor. Peygamberimizin inzivaya çekilmek için çıktıkları mağaranın sarp bir yokuşu var. Bu sebeple bazı yaşlı hacı adayları, çıktıkları zorlu yolculuğu yarıda bırakıyor.

Kırk dakikalık bir tırmanış sonrasında zirveye varan hacı adayları, buradan Mekke’yi seyrediyor ve zirveden yaklaşık 20 metre aşağıdaki mağarayı ziyaret ediyor. Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta küçük bir boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor.

Bilenler, bu mağarada nazil olan “Oku” emriyle başlayan ilk ayet-i kerime, Alâk suresini okuyor. Hacı adayları, Peygamber Efendimizin ayak bastığı mağaraya birkaç dakikalığına da olsa girip o havayı solumanın kendileri için manevi bir ziyafet olduğunu ifade ettiler

