ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Cumartesi günü Alaska-Kanada sınırında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Alaska-Kanada sınırında meydana gelen 7 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 5,1 büyüklüğünde olmak üzere en az 6 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hükümet kurumuna göre deprem, Alaska'nın güneydoğusundaki Yakutat ilçesi yakınlarında, 10 kilometre (6,2 mil) derinlikte meydana geldi.

Alaska-Kanada sınırında 7 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından en büyüğü 5,1 büyüklüğünde olmak üzere en az altı artçı sarsıntı meydana geldi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, tsunami uyarısı, tavsiye, gözlem veya tehdidi olmadığını açıkladı.

Şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

