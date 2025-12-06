Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank'tan Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir rapor geldi. Dev banka enflasyon, büyüme, faiz ve dolar/TL tahminlerini açıkladı. Deutsche Bank'ın 62 TL'lik dolar tahmini dikkat çekti.

Alman Deutsche Bank’ın EMEA bölgesine yönelik hazırladığı son raporda, Türkiye ekonomisi için çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Alman banka Türkiye ekonomisine ilişkin analizlerini paylaştı.

2026 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,2

Rapora göre Türkiye ekonomisi, 2025’in ilk 9 ayında yüzde 3,7 büyüme ortaya koyarak dayanıklılığını korudu. Yüksek reel faiz ve mali sıkılaşmaya karşın güçlü iç talep, altın fiyatlarındaki yükseliş, kredi genişlemesi ve deprem sonrası inşaat faaliyetleri büyümeyi destekleyen temel bileşenler olarak vurgulandı. Deutsche Bank, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseltti; 2026 için beklentisini yüzde 4,2 olarak belirledi.

Dolar 62 TL mi olacak? Deutsche Banktan faiz, enflasyon, büyüme ve dolar tahminleri

2026 SONU ENFLAYON TAHMİNİ YÜZDE 23,8

Deutsche Bank enflasyonun 2025'in ilk yarısında baz etkisiyle hızlı gerilediğini ve yılın ikinci yarısında ise momentum kaybettiğini belirtti. Gıda fiyat artışlarının, hizmet enflasyonundaki sert yapışkanlığın ve baz etkisinin zayıflamasının, yıl sonu enflasyonunun TCMB’nin yüzde 24 hedefinin üzerinde kalmasına yol açacağı ifade edildi. Bankanın 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 23,8 oldu.

2027 SONU DOLAR TAHMİNİ 62 TL

Deutsche Bank raporunda dolar/TL kuru hakkında da tahminlerde bulundu. 2025 yılının sonunda doların 43 TL'ye yükseleceğini öngören bankanın 2026 yılı tahmini 52 TL, 2027 yılı tahmini ise 62 TL.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Alman Banka, TCMB faiz kararına ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Önümüzdeki her toplantıda 100 puanlık indirim bekleyen bankanın 2026 sonu faiz tahmini yüzde 30,50.

