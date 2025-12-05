MHP milyonları ilgilendiren yeni bir kanun teklifini Meclis'e sundu. Bu kapsamda vatandaşların implant tedavisinin SSK tarafından karşılanması istendi. Önerge yerli üretim ve en fazla 4 adet implantla sınırlı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerinin ÖTV'siz telefon, bilgisayar ve elektronik ürün satın alabilmesi için Meclis'e teklif sunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, şimdi de yeni bir kanun teklifiyle gündeme geldi. Özdemir, bu kez de implant tedavisinin SSK'dan karşılanması için Meclis'e önerge verdi.

YERLİ VE 4 ADET SINIRI

Özdemir'in önergesinde implant tedavisinin SSK tarafından karşılanması için 2 şart bulunuyor. İmplantların yerli üretim olması ve en fazla 4 adetle sınırlandırılması önerildi.

İmplant tedavisini SSK karşılayacak! Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'te

TÜM VATANDAŞLAR FAYDALANACAK

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özdemir, şunları söyledi:

"Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyada son derece yüksek bir seviyeye çıkan ülkemiz, sağlık hizmetlerinde vatandaşımıza sunduğu imkanlarla da başarılı bir hizmet veriyor. İmkanlarımızın artması, sosyal politikalarımızın niteliğinin daha da arttırılmasına olanak tanıyor.

Bilhassa emekli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha geniş bir kapsamda yararlanabilmeleri için hamdolsun gerekli kaynaklarımız da var. MHP olarak TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi ile başta emeklilerimizin durumunu düşünerek tüm vatandaşlarımız için ağız ve diş sağlığı kapsamında ihtiyaç duydukları 'implant tedavisi' için yerli üretim ve en fazla 4 adet olmak üzere yapılacak tüm uygulamaların Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmasını önerdik."

ÖNERGENİN GEREKÇELERİ

Önergenin genel gerekçeleri ise şöyle sıralandı:

"Türkiye'de emekli nüfusu hızla artmakta olup, ağız ve diş sağlığı sorunları emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve beslenme düzenini ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle kaybedilen dişlerin yerine konulmasında implant tedavisi en başarılı yöntemlerden biri olmakla birlikte, mevcut ekonomik koşullarda bu tedavi çoğu emekli için zor erişilebilir olarak değerlendirilmektedir.

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık üzerinde doğrudan etkili olup; yetersiz çiğneme fonksiyonu kalp ve damar rahatsızlıklardan sindirim bozukluklarına ve obeziteden diğer pek çok alana varıncaya kadar geniş bir yelpazede birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle devlet eliyle emeklilere implant desteği sağlanması, uzun vadede sağlık sistemindeki yükü de azaltacak, emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak ve tedavi maliyetlerini daha makul seviyelere çekecektir.

Ayrıca, ülkemizde son yıllarda hızla gelişen yerli tıbbi cihaz ve implant sanayisi, dışa bağımlılığın azaltılması, ihracat potansiyelinin geliştirilmesi ve teknoloji yoğun üretim kapasitesinin desteklenmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Bu kanun teklifi ile yerli implant malzemelerinin kullanımını teşvik ederek hem toplum sağlığı, hem sağlık ekonomisi, hem de milli üretime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu nedenlerle, emeklilerimizin implant tedavilerinde yerli malzeme kullanımına bağlı olarak en fazla dört (4) adet implant bedelinin devlet tarafından karşılanması toplum sağlığı, kamu maliyesi ve milli teknoloji hamlesi açısından önemli bir adım olacaktır."

