Murat Sancak Fenerbahçe kongre üyesi mi sorusu gündemde yerini aldı. Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, futbolda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınması ile kamuoyunun dikkatini çekti.

Sağlık kontrolüne getirilen Sancak basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Soruşturmanın kapsamı genişletilirken, deneyimli spor yöneticisinin geçmişte üstlendiği görevler ve kamuoyundaki rolü yeniden gündeme taşındı. Peki, Murat Sancak Fenerbahçe kongre üyesi mi?

Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak hakkında sosyal medyada yer alan “Fenerbahçe kongre üyesi” iddiaları gündeme gelirken, bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüp veya Sancak cephesinden üyeliği doğrulayan herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MURAT SANCAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Futbolda bahis operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Murat Sancak sabah saatlerinde gözaltına alındı.

MURAT SANCAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

23 Ocak 1968’de Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyünde dünyaya gelen Murat Sancak, iş dünyasında uzun yıllar faaliyet göstermiş bir isimdir. MT Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Sancak, farklı sektörlerde kurduğu şirketlerle tanındı.

2018 yılında Adana Demirspor’un başkanlığına seçildi, kulübü Süper Lig’e taşıyan süreçte ön plana çıktı. 57 yaşındaki Sancak, spor camiasında özellikle Adana Demirspor’daki görev dönemleriyle bilinir.



