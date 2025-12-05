Futbol dünyasını sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturması, 5 Aralık sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla yeni bir boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında futbolcu, yönetici ve spor camiasından birçok ismin gözaltına alınması spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ahmet Çakar neden gözaltına alındı sorusu ise gündemin merkezine yerleşti.

Bahis soruşturmasının odağında, organize bahis faaliyetlerine dair elde edilen yeni bulguların bulunduğu belirtiliyor. Peki, Ahmet Çakar neden gözaltına alındı?

AHMET ÇAKAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?



Hakemlik kariyerinin ardından spor yorumculuğuyla tanınan Ahmet Çakar’ın adı, yürütülen bahis soruşturmasının yeni dalgasında şüpheli olarak geçti. Savcılığın talimatıyla yapılan operasyonlarda Çakar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ahmet Çakar’ın, soruşturma kapsamında bazı bahis bağlantılarına dair incelemeye alındığı ifade ediliyor. Henüz detaylı resmi açıklama yapılmazken Çakar’ın mevcut dosya kapsamında bilgi ve ifade alınması amacıyla gözaltında bulunduğu öğrenildi.

BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ OPERASYON



Soruşturmanın yeni aşamasında spor dünyasının farklı kademelerinde yer alan isimler yer aldı. Farklı kulüplerden futbolcular, eski ve mevcut yöneticiler ile çeşitli spor paydaşlarının ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Operasyonun, elde edilen dijital veriler ve teknik takip raporları doğrultusunda planlandığı öğrenildi.

MERT HAKAN YANDAŞ DA GÖZALTINA ALINDI



Soruşturmada en çok konuşulan isimlerin başında Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş geliyor. Hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda sabah saatlerinde gözaltına alınan oyuncunun ifade işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.

Dosyada yer alan 47 şüpheli arasında bulunduğu aktarılan Yandaş’ın, soruşturma kapsamında bazı iddialarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.



