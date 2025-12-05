Türkiye Gazetesi
Bugün maç var mı? 5 Aralık Cuma maç programı ve yayın kanalları belli oldu
Futbolu yakından takip edenler "Bugün maç var mı? " sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Süper Lig'de karşılaşmalar devam ederken, 5 Aralık Cuma akşamı da futbol heyecanı ekrana taşınıyor.
5 Aralık 2025 tarihinde maç takvimi belli oldu. Futbolseverleri bugün heyecan dolu mücadeleler bekliyor. Süper Lig'in lideri Galatasaray, RAMS Park'ta ligin 5.'si sırasında yer alan Samsunspor'u konuk edecek.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
5 Aralık Cuma yani bugün maç vardır. Süper Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya - Bundesliga gibi liglerde önemli karşılaşmalar olacak.
5 ARALIK CUMA MAÇ PROGRAMI VE YAYIN KANALLARI BELLİ OLDU
SÜPER LİG
20:00 Galatasaray-Samsunspor (beIN Sports 1)
İspanya - LaLiga
23:00 Real Oviedo-Mallorca (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
FRANSA - LİGUE 1
21:00 Brest-Monaco (beIN Sports 4)
23:00 Lille-Marsilya (beIN Sports 4)
ALMANYA - BUNDESLİGA
22:30 Mainz 05-Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Sıkça Sorulan Sorular
5 Aralık 2025 Cuma günü saat 20:00’de Galatasaray – Samsunspor maçı oynanacaktır.
Fenerbahçe, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’de Başakşehir ile mücadele edecek.
