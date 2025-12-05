Yeni nesil şarkıcı Ceylin Selin Arslan, şarkıcı ve sunucu Uğur Arslan’ın kızı olduğunu açıkladı. Genç yetenek, müzik sektörüne hızlı bir giriş yaparak Spotify dinlenme rakamlarıyla babasını geride bıraktı.

Şarkıcı baba-kız, Melike Öcalan’ın sunduğu Melike’yle Müziğin Ritmi programına konuk oldu.

“BOYNUZ KULAĞI GEÇER DERLER, KIZIM BENİ GEÇTİ”

Programda konuşan Uğur Arslan, kendi “Karagümrük Yanıyor” şarkısının Spotify’da 6,5 milyon kez dinlenmesine karşın, kızının şarkısının 8,5 milyon kez dinlendiğini açıkladı. Arslan, “Benim aylık dinleyicim 30 bin, onunki 830 bin. ‘Boynuz kulağı geçer’ derler, kızım beni geçti” ifadelerini kullandı.

Ceylin Selin Arslan müzik listelerinde üst sırada! Babası Uğur Arslan’ı geride bıraktı

“KAZANAN O OLDU”

Ceylin Selin Arslan ise babasının sözlerine, “Geçmedim, o farklı bir dönemdeydi. Kasetler 8 milyon sattı. Şimdi dönem dijital” diyerek cevap verdi. Uğur Arslan da, “Şu anın kaseti dijital. Dijitalde beni geçti, kazanan o oldu” dedi.

“BABA TORPİLİYLE YAPIYOR DERLER DİYE ÖDÜ KOPUYOR”

Uğur Arslan, kızının sektörde kendi emeğiyle ilerlemesini önemsediğini belirterek, “Kızım olduğumuzu söylemiyoruz. Kendi ayakları üzerinde duruyor. ‘Baba torpiliyle yapıyor’ derler diye ödü kopuyor. Her konuda benden daha yetenekli. Şarkılarının söz ve müziğini kendisi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Genç müzisyen Ceylin Selin Arslan, enstrüman çalarak şarkı söyleyen ve kısa sürede sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinen bir isim olarak dikkat çekiyor.

