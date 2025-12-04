Tahkim Kurulu açıkladı: Bahis cezası olan 35 futbolcu için karar çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazları hakkında karar verdi.
- 35 futbolcu bahis eylemi nedeniyle ceza aldı.
- Ceza 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti.
- İtirazları Futbol Disiplin Talimatlarındaki 57/2. maddesi uyarınca değerlendirildi.
- Galatasaray’ın Roland Sallai için itirazı da reddedildi. Sallai'ye iki maçlık ceza uygulandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezalarını onadı.
TAHKİM'İN GEREKÇESİ: İSABETSİZLİK YOK
Futbolcuların yaptığı itirazları inceleyen Tahkim Kurulu, cezalandırılmalara dair kararda 'sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı' gerekçesiyle cezaları onayladı.
GALATASARAY'IN SALLAI İTİRAZINA RET
Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın kırmızı kart gören Roland Sallai için yaptığı itirazı da karara bağladı. Sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında oyun dışında kalan Macar futbolcuya PFDK tarafından verilen iki maçlık ceza oy birliğiyle onaylandı.