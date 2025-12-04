Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazları hakkında karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

TAHKİM'İN GEREKÇESİ: İSABETSİZLİK YOK

Futbolcuların yaptığı itirazları inceleyen Tahkim Kurulu, cezalandırılmalara dair kararda 'sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı' gerekçesiyle cezaları onayladı.

TFF'nin bahis soruşturması devam ediyor

GALATASARAY'IN SALLAI İTİRAZINA RET

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın kırmızı kart gören Roland Sallai için yaptığı itirazı da karara bağladı. Sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında oyun dışında kalan Macar futbolcuya PFDK tarafından verilen iki maçlık ceza oy birliğiyle onaylandı.

