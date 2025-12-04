Trabzon'un Of ilçesinde bir ayı, evin 2. katına tırmanarak ulaştığı balkonda bulunan arı kovanlarındaki balı yedi. İlk gün balı bitiremeyen ayı, 2. gün de gelip kaldığı yerden karnını doyurmaya devam etti.

Trabzon'un Of ilçesi Keler Mahallesi'nde enteresan bir olay yaşandı. Mahalle sakinlerinden Mustafa Tüfekçi, evine yaklaştığı sırada balkondaki arı kovanının yerinde olmadığını görünce endişelenerek hemen eve çıktı. Evin üst katına çıkarak kovanların olduğu balkona giren Tüfekçi, gördüklerine inanamadı.

Trabzon'da ilginç görüntü! Aç ayı balkona tırmanıp bal yedi

BİTİREMEYİNCE ERTESİ GÜN YİNE GELDİ

Balkonun ahşap tırabzanının kırık, arı kovanlarının da dağınık olduğunu gören Tüfekçi, hemen köşede takılı güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Tüfekçi, görüntülerde evin balkonuna tırmanan ayının kovanları açıp balı afiyetle yediğini gördü. Gece karanlığında balkona çıkan ayının balı bitiremeyince ertesi gün yeniden gelerek kaldığı yerden devam ettiği anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ayının balkona ustaca tırmanışı ve yeniden aşağıya aynı ustalıkla inişi ise dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Trabzon'da ilginç görüntü! Aç ayı balkona tırmanıp bal yedi

Ayıya yediği balı helal ettiğini ancak ayı yüzünden kendilerine bal kalmadığını ifade eden Tüfekçi şunları söyledi:

"Önce dışarıdan peteği göremeyince şüphelendim, geldim baktım ki burası perişan halde. Kameradan seyrettim, ayı oturmuş burada balı yemiş. Kendi başına oturmuş yemiş. Efendi gibi yedi gitti. Helal olsun ona ama biz bir şey göremedik baldan. Birinci gün geldi yedi, herhalde fazla geldi, sonra çekti gitti. İkinci gün yeniden geldi, aynı şekilde yedi. Biz de kameradan izledik. Benden başkasının evlerine, arılarına da saldırdı, onların da ballarını yedi"

Haberle İlgili Daha Fazlası