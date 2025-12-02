İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Tuttur' adlı bahis sitesi hakkında, "bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığının" tespit edildiğini açıkladı. 'Tuttur'a kayıtlı 'kullanıcıların üyelik bilgilerinde izinsiz değişiklik yapıldığına yönelik iddiaları ortaya atan kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuttur'daki kullanıcı verisi manipülasyonu iddialarının asılsız olduğunun tespit edildiğini ve bu iddiayı ortaya atan kişi hakkında da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu iddiası ile tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

