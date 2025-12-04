Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde havaların soğuması ile birlikte kestane satıcıları köşebaşlarında yerini aldı. Kilosu 175 liraya satılan kestane kokusuyla sokaklara yayılmaya başladı. Kestane satıcısı bir vatandaş, "Günde ortalama 500-600 kilo satıyoruz. Vatandaşımız severek tüketiyor." dedi.

Kışın gelişiyle birlikte Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarının vazgeçilmez kokusu yeniden yükseldi. Seyyar arabalarda satılan kestane, havaların sertleşmesiyle adeta sahalara döndü.

KİLOSU 175 LİRADAN ALICI BULUYOR

Kilosu 175 liraya kadar çıkan kestane hem fiyatıyla hem de sıcak soba üstünde cızırdayan tadıyla vatandaşların ilgisini üzerine topluyor. Soğuk hava arttıkça tezgâhlarda yoğunluk da giderek artıyor.

"GÜNDE 500-600 KİLO SATIYORUZ"

Kestane satıcısı Orhan Akbaş, "Kestane sezonumuz açılmıştır her derde deva. Kalp atışını düzenler. Özel kış yiyeceğimize talep çok. Günde ortalama 500-600 kilo satıyoruz. Vatandaşımız severek tüketiyor. Kış meyvesi kilosu 175 liradan satıyoruz." dedi.

