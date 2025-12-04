Video oyunlarından sinemaya uyarlanan Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece serisinin ikinci filmi vizyona hazırlanıyor. Korku türünün merakla beklenen yapımı FNAF 2 için geri sayım başlarken Türkiye'deki vizyon tarihi merak ediliyor.

Oyuncuları ve hikayesiyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan FNAF serisinin ikinci filmi için vizyon tarihi belli oldu. Scott Cawthon’un oluşturduğu evreni yeniden beyazperdeye taşıyacak olan yapım, 2025 yılı sonunda Türkiye salonlarında izleyiciyle buluşacak. “FNAF 2 filmi Türkiye’de ne zaman çıkacak?” sorusunun cevabı sinema severler tarafından ilgiyle araştırılıyor.

FNAF 2 FİLMİ TÜRKİYE’DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece serisinin ikinci filmi, Türkiye vizyon tarihi belli oldu. İlk filmin büyük ilgi görmesinin ardından devam yapımı için beklentiler artarken vizyon tarihi resmi kaynaklar tarafından doğrulandı. FNAF 2 filminin vizyona girmesiyle serinin hikayesinin daha karanlık ve gizemli boyutlara taşınacağı ifade ediliyor.

Serinin sevenleri, özellikle animatronik karakterlerin geçmişine dair sırların yeni filmde daha geniş şekilde ele alınmasını bekliyor. Tanıtımlar ve fragmanların yayımlanmasıyla birlikte film, hem oyun dünyası hem de korku sineması tutkunlarının gündeminde yerini aldı.

FREDDY’NİN PİZZA DÜKKANINDA BEŞ GECE 2 TÜRKİYE’DEKİ VİZYON TARİHİ

Filmin Türkiye vizyon tarihi 5 Aralık 2025 olarak açıklandı. Sinema takviminde yer alacak film, yılın son aylarında salonlara korku türünün yoğun ilgisini taşımaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Emma Tammi’nin oturduğu devam filmi, yine Scott Cawthon imzası taşıyan bir senaryo ile geliyor.

FNAF 2 FİLMİNİN KONUSU

Freddy Fazbear’s Pizza’daki doğaüstü olayların üzerinden bir yıl geçmiştir. Olaylar, kasabada efsanelere konu olacak kadar büyür ve “Fazfest” isimli bir şenliğe bile ilham verir. Eski güvenlik görevlisi Mike ve polis memuru Vanessa, Mike’ın küçük kardeşi Abby’ye yaşananların gerçek yüzünü anlatmamayı tercih eder. Ancak Abby’nin merakı, onu yeniden Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy ile yüz yüze getirir.

Abby’nin gizlice pizzeria’ya gitmesiyle, animatroniklerin geçmişine dair karanlık sırlar açığa çıkmaya başlar. Freddy’s’in köklerine dair bu gizem, yıllardır saklanan bir dehşeti uyandırır. Bir zamanlar uyuduğu sanılan kötülük, Abby’nin masum adımlarıyla yeniden harekete geçer ve korku dolu macera başlar.

