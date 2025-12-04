Müzisyen Kazım Koyuncu’nun mirasçısı Niyazi Koyuncu, Koyuncu’nun “Uy Aha” şarkısını izinsiz kullanan öğretmen Kadir Can Uslu hakkındaki şikayetini geri çekti. Söz konusu şikayetin "sehven gönderildiği" belirtildi. Öğretmen Uslu “Şikayete bir anlam verememiştim. Kazım Koyuncu çok sevdiğim bir sanatçıydı” yorumunu yaptı.

Anlat Bana, Ayrılık Şarkısı, Gülbeyaz gibi şarkıları ile bilinen ünlü müzisyen Kazım Koyuncu’nun en meşhur şarkısı “Uy Aha” yakın zamanda gündem olmuştu.

Sanatçının mirasçısı Niyazi Koyuncu, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen Kadir Can Uslu’dan izinsiz kullandığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Koyuncu, öğretmenden 50 bin lira tazminat istemişti. Uslu emniyete gidip ifade vermişti.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Kısa sürede gündem olan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kazım Koyuncu'nun mirasçısı Niyazi Koyuncu şikayetini geri çekti.

"Uy Aha" şarkısını kullandığı için şikayet edilmişti

"ŞİKAYET SEHVEN GÖNDERİLDİ"

Koyuncu'nun vekili avukat Eymen Beste Sevinç, savcılığa resmi dilekçeyi sundu. Dilekçede şikayetin "sehven gönderildiği" ifadesine yer verildi. Şikayetin geri çekilmesi talebinin kabul edilmesi talep edildi.

Savcılığa sunulan şikayeti geri çekme dilekçesi

“BEĞENEREK DİNLİYORDUM”

Koyuncu'nun yakın çevresi ve ailesi tarafından herhangi bir açıklama gelmezken, öğretmen Kadir Can Uslu kendisine bir mail geldiğini açıkladı:

Şikayetin sehven yapıldığını anlatan bir mail aldım. Mailde şikayetten vazgeçildiği belirtiliyor. Ben zaten bu şikayete bir anlam verememiştim. Kazım Koyuncu çok sevdiğim bir sanatçıydı. Onun eserlerini beğenerek dinliyordum.

Avukatlık bürosunun da kendisini aradığını belirten Uslu “Arayan kişi bana şikayetin stajyer avukat tarafından sehven yapıldığını söyledi. Neyse ki konu tatlıya bağlandı" dedi.

Hayatını kaybeden müzisyen Kazım Koyuncu

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Müziğe ortaokuldayken babasının aldığı mandolinle başlayan Kazım Koyuncu, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında müzik çalışmalarına ağırlık veren Koyuncu, 1992'de Ali Enver ile "Dinmeyen" müzik grubunu kurarak ilk profesyonel çalışmalarına imza attı.

Okulu bırakarak sadece müzik yapmaya karar veren Koyuncu, bir dönem tiyatro oyunlarına müzik hazırladı, Karadeniz müziğini Rock müzikle birleştirip kendi tarzını oluşturdu. Arkadaşlarıyla "Zuğaşi Berepe" grubunu kuran sanatçı hem yeni grubuyla hem de "Dinmeyen" grubuyla çalıştı.

Grubuyla ilk albümü 1995'te yayınlayan ve yeni tarzıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçı, Dinmeyen grubuyla 1996'da "Sisler Duvarı" albümünü, Zuğaşi Berepe ile 1999'da "İgzas" adlı ikinci albümü müzikseverlerle buluşturdu.

2005 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti

2004'TE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

"Gülbeyaz" dizisinin müziklerini yapmaya başladığı 2002'de daha çok tanınan sanatçı, 2004'te ikinci solo albümü Hayde’yi çıkardı. Koyuncu'ya 2004'te kanser teşhisi konuldu. Koyuncu, 25 Haziran 2005'te tedavi gördüğü hastanede 33 yaşındayken hayatını kaybetti. Cenazesi dünyaya geldiği Yeşilköy'deki köy mezarlığına defnedildi.

