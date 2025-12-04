Trabzonspor'a Edin Visca'nın ardıdnan Rayyan Baniya'dan da kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp, 26 yaşındaki stoperin sol kaval kemiği ağrısı nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.

Trabzonspor forması giyen Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden ameliyat edilecek. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

AĞRISI ARTTI, CERRAHİ İŞLEM KARARI VERİLDİ

Ahmet Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Rayyan Baniya

SEZONU KAPATTI

İyileşme süreci 5-6 ayı bulacak Baniya'nın, sezonun kalan bölümünde görev almasının zor olduğu öğrenildi. Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde Edin Visca'nın fibula kemiği kırılmıştı. Ameliyat edilen 35 yaşındaki futbolcunun da, 2025-2026 sezonunda forma giymesi beklenmiyor.

Edin Visca

