Trabzonspor evinde turladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı.
44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Oulai'nin vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu, topu kornere çeldi.
59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Sikan'ın şutunda Abdulsamed topu kornere çeldi.
64. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topu Sikan kafayla ağlara gönderdi. 1-0
80. dakikada ceza sahası içindeki Embolo’nın vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
84. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan kullandığı korner atışını direkt kaleye gönderdi. Yerden seken top çizgi üzerindeki Muhammet Ensar Çavuşoğlu'na çarpıp ağlara gitti. 2-0