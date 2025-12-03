Yunanistan’ın Ege’de adalara füze konuşlandırma açıklamasının ardından, Atina’nın yarın parlamentoda İsrail yapımı 692 milyon avroluk PULS çoklu roketatar sistemleri ve diğer savunma projelerini görüşeceği bildirildi. Alımların, Yunanistan’ın "Aşil Kalkanı" orta vadeli savunma programının parçası olacağı ve PULS sistemlerinin yedek parçalarının Yunanistan’da üretilmesinin planlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, halen yürürlükte olan Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı olarak Ege’de yüzlerce adaya füze konuşlandıracaklarını açıklaması Ege’de tansiyonu yükseltti.

PULS çoklu roketatar sistemi

ATİNA'DAN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

Uzmanlar Doğu Ege Adalarının silahlandırılmasını yasaklayan antlaşmaların Yunanistan’a yasal yükümlülükler ve sorumluluklar getirdiğine dikkat çekti.

Bugün Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberine göre ise, Yunanistan Parlamentosunun silahlanmaya ilişkin yarınki özel komisyonunda İsrail yapımı, 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki görüşülecek.

Yunanistan - (Fotoğraf: AA)

YUNANİSTAN EGE’DE GERİLİMİ ATEŞLİYOR!

Yarın yapılacak toplantıda komisyona ayrıca, toplam 100 milyon avro değerinde, su altı mayın tespit ve etkisiz hale getirme araçları ile MEKO tipi 5 inçlik (127 mm) ana topların modernizasyonu ve elektronik savaş programı hakkında da bilgi verilecek.

Komisyona yapılacak bilgilendirmeyi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın alımlar hakkındaki sunumu izleyecek. Ardından da silah alımları Meclis Genel Kurulunun onayına sunulacak.

Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.

PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için İsrail ile yapılacak anlaşmaya göre, PULS'un yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi, bunun için de üretici firma Elbit'in Yunan teknisyenlere eğitim vermesi öngörülüyor.

Yunan basınında eylülde çıkan haberlerde, Atina'nın İsrail'den yaklaşık 700 milyon avroluk silah alımı da yapmak istediği ancak Gazze'deki mevcut durum nedeniyle anlaşmanın ertelendiği ileri sürülmüştü.

