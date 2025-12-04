Üst üste sakatlıklar yaşayan ve toplam 31 maç kaçıran Senegalli oyuncudan gece fazla gezmeleri sebebiyle özel hayatına da çekidüzen vermesi istendi.

Son dönemde sakatlıklardan çok çeken ve kadro kurmakta zorlanan Galatasaray’da Ismael Jakobs’un durumu ay can sıktı. Sık sık sakatlanan ve transfer döneminde de sağlık kurulunun alınmasına onay vermediği Senegalli oyuncu bir de özel hayatıyla öne çıktı. Türk kız arkadaşından ayrılan ve gece hayatında sıkça görülen Jakobs özellikle sağlığı açısından kritik dönemde ‘özel’ uyarı aldı. 2027’ye kadar mukavelesi bulunan sol bek yeniden kazanılmaya çalışılacak.

HEDEF MONACO

G.Saray formasıyla 40 maçta sahada yer alan Jakobs, sarı kırmızılı kariyerinde toplamda 133 gün takımdan uzak kalırken sakatlığı sebebiyle 31 maç kaçırdı. Şampiyonlar Ligi’nde US Gilloise maçında yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe derbisini kaçıran Jakobs, Samsunspor maçına da yetişemeyecek. Senegalli oyuncunun Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Monaco maçının kadrosunda olması hedefleniyor. Ve bu konuda yoğun bir mesai harcanıyor.

