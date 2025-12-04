İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırısında 2'si çocuk 5 Filistinliyi öldürdü. ABD Başkanı Trump ise, Gazze hakkında "Bugün patlayan bir bombayla ilgili bir sorun yaşadılar. Bazı insanlara oldukça ciddi şekilde zarar verdi, muhtemelen bazı insanları da öldürdü. Az önce oldu. Ama Orta Doğu’da barış var. İnsanlar bunun farkında değil" dedi.

Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin çadırını bombaladı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Mevasi bölgesindeki Necat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

TRUMP: ORTA DOĞU'DA BARIŞ VAR

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki bir soruya, sürecin ilerlediğini vurgulayarak, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek" cevabını verdi.

ABD Başkanı ayrıca, Gazze'de ve Orta Doğu'da barışın olduğunu ve bu sürece 59 ülkenin destek verdiğini ifade ederek, bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump, neyi kastettiğini net olarak ifade etmeden, bölgede patlayan bir bombanın "yaralılara ve bazı kişilerin ölmesine" sebep olduğunu belirtti ancak detaya girmedi.

"PUTİN SAVAŞI SONA ERDİRMEK İSTİYOR"

Trump, Rusya lideri Putin’in Moskova’daki son görüşmeler sırasında Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek istediği izlenimi verdiğini söyledi.

Trump, bu izlenimin, görüşmelere katılan müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’den geldiğini belirtti.

ABD Başkanı, Putin ile Ukrayna savaşını sona erdirme müzakerelerinde "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi, ancak bundan sonra ne olacağının belirsiz olduğunu belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI 70 BİN 117'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 5 artarak, 70 bin 117'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 360 kişinin öldüğü, 922 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 617 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 117'ye, yaralıların sayısının 170 bin 999'a yükseldiği aktarıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.



