İsrail, Orta Doğu'daki saldırılarına devam ediyor. İşgalci ordusuna ait silahlı insansız hava araçları, Şam kırsalının güneybatısında yer alan Beyt Cin beldesi çevresine 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Orta Doğu'daki acımasız saldırıları sürüyor.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail'e ait SİHA'lar, Beyt Cin beldesi yakınlarındaki bir bölgeyi bombaladı.

İsrailden Suriyeye hava saldırısı! SİHAlarla vurdular

3 HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİ

Yerel kaynaklar, 3 hava saldırısında can kaybının olmadığını aktardı.

Saldırıyla ilgili İsrail tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Beyt Cin Beldesi - Fotoğraf: SANA

BEYT CİN BELDESİ ÇATIŞMASI

Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyt Cin beldesi sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin beldeye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.

Çıkan çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu ise misilleme olarak beldeye hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

ABD 'ENDİŞELİYİZ' DEMİŞTİ

2 Aralık'ta Soykırım rejiminin Başbakanı Netanyahu, Suriye ile anlaşmaya varılabileceğini, ancak ilkelerinden taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Netanyahu ayrıca Şam'dan İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye kadar silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması şartını öne sürdü.

ABD basını ise, Trump yönetiminin Suriye'ye yeni saldırılardan endişeli olduğunu dile getirdi.

