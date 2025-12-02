İşgalci İsrail ordusunun Orta Doğu'daki saldırgan tavırları hız kesmiyor. Soykırım rejiminin Başbakanı Netanyahu, Suriye ile anlaşmaya varılabileceğini, ancak ilkelerinden ödün vermeyeceklerini ifade etti. Netanyahu ayrıca Şam'dan İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye kadar silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması şartını öne sürdü. ABD basını ise, Trump yönetiminin Suriye'ye yeni saldırılardan endişeli olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz hafta Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılarda çıkan çatışmada yaralanan İsrail askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölge

Netanyahu, yaptığı konuşmada, "Suriye'nin yapmasını beklediğimiz şey, Şam'dan (İsrail'in kontrolündeki) tampon bölgeye kadar, Hermon Dağı da dahil olmak üzere silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturmasıdır. İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için bu bölgeleri elimizde tutuyoruz ve bu bizim yükümlülüğümüzdür. Bu ilkeleri iyi niyetle ve anlayışla ele alarak Suriyelilerle de bir anlaşmaya varılması mümkündür, ancak her halükarda ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP UYARMIŞTI

Netanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya üzerinden İsrail'i Suriye'yi ve yeni yönetimi istikrarsızlaştırmaması konusunda uyarmasının ve kısa süre sonra Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Trump - Suriye Cumhurbaşkanı Şara

Trump, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye'deki gelişmelerden "çok memnun" olduğunu ifade etmişti.

ABD, SURİYE'YE YENİDEN SALDIRILARLA İLGİLİ ENDİŞELİ

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan, ismi açıklanmayan iki ABD'li kıdemli yetkili, bu kaygıların ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından gündeme geldiğini belirtti.

"SALDIRIYA DAİR ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMEDİK"

Yetkililer, Beyaz Saray'ın Suriye'ye saldırıyla ilgili önceden bilgilendirilmediğini ve İsrail'in geçmişte yaptığı gibi askeri kanallar üzerinden Suriye'ye uyarı da iletmediğini söyledi.

'KENDİ KENDİNİ YOK EDECEK'

Netanyahu ile saldırıları durdurması için konuştuklarını dile getiren yetkililer, "Çünkü böyle devam ederse kendi kendini yok edecek, büyük bir diplomatik fırsatı kaçıracak ve yeni Suriye hükümetini düşmana çevirecek" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇALIŞMALARI KISMEN BALTALIYOR'

Yetkililer, Suriye kamuoyunun saldırılardaki kayıpları için misilleme talep ettiğine dikkati çekerek, Netanyahu'nun eylemlerinin, Washington'ın Suriye'nin ileride Abraham Anlaşmaları'na katılmasına giden yolda ilk adım olmasını umduğu anlaşma üzerindeki çalışmaları kısmen baltaladığına işaret etti.

ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin, İsrail'in saldırıların Suriye'yi istikrarsızlaştırabileceği konusunda endişe ettiğinin altını çizdi.

