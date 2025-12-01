İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump ile telefonda görüştüğünü ve yakın gelecekte Beyaz Saray'a gideceğini aktardı. Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, Başbakan Netanyahu'yu yakın gelecekte Beyaz Saray'da yapılacak bir toplantıya davet etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.

İkilinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konularında mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi bölge ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Son olarak Kazakistan, kasım başında Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurmuştu.

