Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un, takım arkadaşları ile her konuşmasında derbi atmosferini sorduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta yeni transferler, derbi havasına çoktan girmiş durumda. Bu isimlerin başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 5 maçta 4 gole imza atan Hyeon-gyu Oh geliyor.

"GALATASARAY MAÇI İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Genk'ten 14 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Hyeon-gyu Oh, "Galatasaray maçı için çok heyecanlıyım" açıklamasını yaparken, derbi öncesi özel çalışmalarını artırdı.

Hyeon-gyu Oh

HER İDMAN SONRASI YARIM SAAT EKSTRA ÇALIŞMA

Siyah-beyazlı ekibin golcüsü, takıma katıldığı günden bu yana maçlarda olduğu kadar antrenmanlardaki isteğiyle de dikkat çekiyor. 24 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, her antrenman bitiminde yaklaşık yarım saat ekstra çalışma gerçekleştiriyor. Derbi haftasında da aynı şekilde hem Rizespor hem de Galatasaray maçları öncesinde Oh, Ümraniye'de idmanları en son bırakan isim oldu.

Bitiricilik ve şut çalışmalarını artıran Hyeon-gyu Oh, TÜPTAŞ Stadyumu'nda 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini de boş geçmek istemiyor.

